BMW: Aus der R Nine T wird die R 12 Nine T

Nach zehn Jahren und dem 90. Geburtstag der Marke wird zum 100-jährigen Jubiläum aus der R Nine T bei BMW die R 12 Nine T. Stilistisch soll sich die klassische Roadster noch stärker an der Tradition der Marke orientieren und nimmt mit der Neugestaltung von Tank, Seitendeckeln und Heckbürzel Anleihen an die Modelle der 70er-Jahre. Der 1,2-Liter-Boxermotor erhält eine neue Airbox und eine neue Auspuffanlage. Zudem soll die Customizing noch einfacher werden. Weitere Einzelheiten sollen in der zweiten Jahreshälfte bekanntgegeben werden.

Mit der Roctane führt BMW außerdem ein fünftes Mitglied der R-18-Familie ein. Die Maschine im Custom-Bagger-Style kommt serienmäßig mit 27 Liter großen und eng anliegenden Seitenkoffern daher. Bewusst wird auf einstellbare Federelemente verzichtet. Das Zubehörprogramm hält unter anderem ein Windschild mit Zusatzscheinwerfern und hängend montierten Blinkern bereit. Serienmäßig ist die Roctane in Schwarz lackiert. Als Sonderausstattung stehen die Farben Mineralgrau metallic matt sowie Manhattan metallic matt zur Verfügung. Markteinführung ist am 22. Juli. Der Basispreis beträgt 25.500 Euro. (aum)