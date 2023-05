Bonhams bringt Raritäten aus Stuttgart unter den Hammer

Wenn am Samstag, dem 13. Mai, im Brüsseler Art Nouveau Automobile Museum bei einer Bonhams-Versteigerung zahlreiche Old- und Youngtimer sowie Motorräder und andere automobile Devotionalien unter den Hammer kommen, stammen immerhin 22 der 61 angebotenen Fahrzeuge aus Stuttgart: neun Porsche und 13 Mercedes. Grund genug für die Auktionatoren, die Werbetrommel mit einem Song der US-amerikanischen Rock- und Bluessängerin Janis Joplin zu rühren, dem letzten, den sie 1970 vor ihrem Tod mit 27 Jahren aufgenommen hatte: „Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz.“ Sie selbst fuhr allerdings lieber Porsche.