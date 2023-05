Renault garantiert Prämie für Megane E-Tech

Es ist eine äußerst großzügige Subvention, mit der die Bundesregierung der E-Mobilität auf die Sprünge helfen will: Bis zu 7200 Euro gibt es beim Kauf eines elektrisch angetriebenen Autos. Doch die Auszahlung ist zeitlich begrenzt und an Bedingungen geknüpft. Mit einer neuen Aktion will Renault jetzt Kunden die Angst nehmen, den vollen Betrag nicht mehr in Anspruch nehmen zu können.

Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn sich die Auslieferung verzögert oder das Budget für die Innovationsprämie ausgeschöpft ist. In allen Fällen springt Renault ein und übernimmt den Differenzbetrag. Einzige Voraussetzung: Der Megane E-Tech muss bis Ende Juni 2023 bestellt werden.



Der Grundpreis für den kompakten Crossover-SUV liegt bei 42.000 Euro, es gibt Varianten mit 96 kW/131 PS und 160 kW/218 PS. (aum)