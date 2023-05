Skoda präsentiert die Eishockey-Weltmeisterschaft

Skoda setzt die mittlerweile 30-jährige Partnerschaft mit der Eishockey-Weltmeisterschaft bis mindestens 2027 fort und tritt auch in Finnland und Lettland wieder als Hauptsponsor auf. Der Autohersteller mobilisiert die dortige WM vom 12. bis 28. Mai mit einer Flotte von 45 Fahrzeugen, die Mehrheit davon mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb. Sie alle tragen das neue Branding in Emerald-Green und Elecric-Green.

Traditionsgemäß schmückt das Skoda-Logo prominent den Mittelkreis, die Tribünenwände und weitere Plätze in den Arenen. In diesem Jahr zeigt das Unternehmen dabei seine neue Markenidentität. Diese kommt sowohl in der neuen Bild- und Wortmarke als auch in der neuen Markenstrategie zum Ausdruck, die in Form von Produkt- und Markenpräsentationen innerhalb und außerhalb der Arenen gezeigt werden. In Tampere präsentiert sich die Marke mit einem Enyaq Coupé RS iV in Mamba-Grün und einem Enyaq RS iV in Phönix-Orange. In Riga erwartet die Zuschauer ein oranger Enyaq Coupé Sportline iV in Phönix-Orange und ein grüner Octavia Combi RS iV. Darüber hinaus werden die Elektromodelle in so genannten Skoda-Fan-Zonen innerhalb der offiziellen Fan-Zonen ausgestellt.



Während des Turniers lädt der Autohersteller zudem in sein Skodaverse ein. Dort können Fans auch von zu Hause aus dank virtueller 3-D-Realität etwas Stadionatmosphäre erleben. Es gibt unter anderem verschiedene Spiele, die Möglichkeit zur Interaktion mit anderen Nutzern mittels Avataren sowie eine NFT-Galerie. Diese Non-Fungible Tokens (nicht austauschbare Zertifikate) bilden Eishockey-Torwarthelme, die das kulturelle Erbe der einzelnen 16 teilnehmenden Nationen repräsentieren. Ein weiteres Highlight im Metaverse von Skoda ist die virtuelle Nachbildung der Fan-Zone in Tampere. Mit Beginn des Turniers können die Fans auch einzigartige Tokens anfordern. Außerdem haben sie bei einem Gewinnspiel die Chance auf Karten für das WM-Finale am 28. Mai in Finnland. (aum)