Die Highway King lässt die Swinging Sixties aufleben

Als Hommage an die Swinging Sixties und das damalige Topmodell FLH Eelctra Glide von 1968 verstanden wissen will Harley-Davidson die neue Electra Glide Highway King. Sie ist das dritte Modell der Icons-Kollektion. Drahtspeichenräder, Weißwandreifen, ein Two-Tone-Windshield, der gefederte Solosattel und die Lackfarben sind vom klassischen Vorbild inspiriert.

Die Highway King ist auf 1750 Exemplare limitiert und in zwei Farbvarianten erhältlich: in Hi-Fi Orange (limitiert auf 1000 Exemplare) und Hi-Fi Magenta (750 Stück). Die 1968 optional erhältlichen Fiberglaskoffer wurden seinerzeit nur in Weiß angeboten, und so sind sie aktuell in Birch White ausgeführt. Dieselbe Farbe besitzt auch der Akzentstreifen, der die in Black Denim gehaltenen Bereiche auf dem Tank von der Grundfarbe absetzt. Auch das Tanklogo ist dem des 1968er-Modells nachempfunden. Per Laser graviert Harley-Davidson die Graphics der Icons Motorcycle Collection und die individuelle Seriennummer in ein Insert der Tankkonsole.



Die abnehmbare Windschutzscheibe ist im unteren Bereich farblich zur Lackierung passend getönt. Auch der gefederte, schwarz-weiße Solosattel mit Chromreling erinnert an den Stil der FL-Modelle der 1960er-Jahre. Die verchromten Drahtspeichenräder und die breiten Weißwandreifen tragen ebenso zum nostalgischen Look bei wie die verchromten Zierleisten am vorderen Schutzblech und an den Koffern. Dazu kommen Metallapplikationen am Kotflügel und am Ventilator der Luftfilterabdeckung. Beide Seiten des vorderen Schutzblechs ziert ein „Electra Glide“-Schriftzug.



Als Antrieb dient der 94 PS (69 kW) und 158 Newtonmeter starke Milwaukee-Eight 114 V-Twin mit 1868 Kubikzentimetern Hubraum, der über eine „Screamin’ Eagle“-Auspuffanlage verfügt. Zur technischen Ausstattung gehören unter anderem Tempomat und kurvenoptmierte Assistenzsysteme.



Die Harley-Davidson Electra Glide Highway King kostet in Deutschland 38.495 Euro und in Österreich 47.595 Euro. Die Maschinen der Icons-Kollektion werden nur im jeweiligen Jahr ihres Erscheinens hergestellt. (aum)