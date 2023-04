Kia im fünften Jahr Partner der „League of Legends“

Im fünften Jahr in Folge bleibt Hauptpartner der eSports-Liga „League of Legends EMEA Championship“ (LEC) und startet eine Sponsoring-Aktion: Die Kampagne unter dem Motto „Stay True to Your Lane“ („Bleib deinem Weg treu“) wird die fünf Rollenbereiche von „League of Legends“ beleuchten und einen eigenen Hub auf „Discord“ haben, der Plattform, auf der „League of Legends“-Spielende und -Fans kommunizieren und chatten.

Der Hub wird fünf Channels umfassen. Jeder davon widmet sich einem der fünf Rollenbereiche des Spiels, die Kia jeweils in einem Film näher beleuchten wird. Über den Kia-Discord-Hub erhalten die Spielenden Zugang zu den exklusiven Inhalten, Wettbewerben, Merchandisingangeboten und Events, die in dem jeweiligen Channel verfügbar sind. (aum)