YouGov: Audi ist Automarke des Jahres in Deutschland

Zum ersten Mal belegt Audi den ersten Platz beim „Automotive Rankings“ der Meinungsforscher von „YouGov“ in Deutschland. In den Jahren 2021 und 2022 hatten die Ingolstädter noch den jeweils zweiten Rang hinter Mercedes-Benz belegt, die aktuell den zweiten Platz im Ranking belegen, dicht gefolgt von Volkswagen. Im internationalen Ranking dominieren deutsche Hersteller die Top Ten.

2023 überholt Audi die Stuttgarter Autoschmiede mit insgesamt 23,5 Scorepunkten. Mercedes-Benz ist mit 23,4 Punkten dicht auf und belegt Rang 2. Volkswagen erreicht in diesem Jahr Rang 3. Die Wolfsburger konnten sich damit im Vergleich zu den beiden Vorjahren um einen Rang verbessern. BMW rutscht auf Rang 4 (22,4 Scorepunkte). Skoda platziert sich auf Rang 5 (15,2 Punkte), unverändert zu den Jahren 2021 und 2022. Toyota erreicht Rang 6 (14,6 Punkte). Es folgen Volvo auf Rang 7 (14,4 Punkte), Porsche auf Rang 8 (13,5 Punkte), Opel auf Rang 9 (12,8 Punkte) und schließlich Ford auf Rang 10 (12,3 Scorepunkte).



Auch international stehen die deutschen Hersteller hoch im Kurs. „You Goy“ ermittelte in 18 Ländern Toyota als Nummer 1, gefolgt von Mercedes-Benz auf Platz 2, BMW auf Platz 3, Volkswagen auf Platz 4 und Audi auf Platz 5. Damit sind vier deutsche Autobauer unter den internationalen besten Zehn vertreten. Neben Toyota sind drei weitere japanische Autohersteller in den Top 10 (Honda, Nissan und Lexus) vertreten. (aum)