Kia beim iF Design Award doppelt prämiert

Beim iF Design Award 2023 wurde Kia diesmal gleich zweifach ausgezeichnet: Für ihre Corporate-Identity-Leitlinien, plastisch sichtbar im neuen Markenlogo, erhielten die Koreaner den Preis in der Kategorie „Company Branding“ (Kommunikationsdesign). Und für ihr Showroom-Konzept wurden sie in der Kategorie „Shop/Showroom Interiors“ (Disziplin Innenarchitektur) prämiert. Für Kia eine Bestätigung für den Markenrelaunch im Jahr 2021, mit dem auch die Kundenansprache und Wettbewerbsfähigkeit im globalen Design gestärkt wurde.

Der seit 1954 vergebene iF Design Award gehört zu den weltweit wichtigsten Designpreisen. In diesem Jahr wurden fast 11.000 Beiträge von Teilnehmern aus 56 Ländern eingereicht. (aum)