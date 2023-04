Elvira Tölkes wird neue Leiterin Qualitätssicherung bei VW Pkw

Elvira Tölkes wird zum 1. Mai 2023 die Leitung der Qualitätssicherung bei der Marke Volkswagen Pkw übernehmen. Die Diplom-Ingenieurin besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung, der Produktion sowie der Qualitätssicherung im Automotive Bereich. Tölkes kommt von Audi, wo sie zuletzt in der Beschaffung und IT ein interdisziplinäres Projekt zur digitalen Transformation im Bereich Software Update Management und Cyber Security verantwortete. Ihre Vorgängerin Christiane Engel wird als Sprecherin der Geschäftsführung und Geschäftsführung Technik zum Volkswagen Standort Osnabrück wechseln.

Ihre Karriere in der Automobilindustrie begann Elvira Tölkes bei Opel im Jahr 1992 nach einem Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Kaiserslautern. Ab 1998 folgten unterschiedliche Führungspositionen unter anderem als Director Homologation, Programm Management, Gesamtfahrzeug-Validierung sowie Innenraumentwicklung und Fahrzeugsicherheit. Ab 2011 übernahm die Managerin die Leitung des Motoren- und Komponentenwerks in Kaiserslautern und verantwortete ab 2014 die Leitung des Werks in Eisenach. Vor ihrem Wechsel in den Volkswagen Konzern 2018 war sie zuletzt als Vice President Qualität bei Opel tätig.(aum)