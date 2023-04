Modischer Zeitsprung in die 70er-Jahre

Louis lässt die 70er Jahre wieder aufleben. Mit einer Lederkombi, die ganz viel von diesem Spirit in die Gegenwart transportieren soll. Von den klassischen Vorbildern unterscheiden sich Jacke wie Hose vor allem in Sachen Schutzfunktion: Protektoren-Ausstattung (Rücken und Hüfte optional), verdeckte Materialverstärkungen und Sicherheitsnähte sind heute ebenso selbstverständlich wie die beiden Verbindungsreißverschlüsse (lang und kurz). Jacke wie Hose gibt es in Damen- und Herrengrößen.

Der modische Zeitsprung zurück in die 70er kostet in der Louis-Filiale 299,99 Euro für die Jacke und 269,99 Euro für die Hose. (aum)