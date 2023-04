Mazda nimmt Fahranfänger ins Visier

Mazda will in Zukunft verstärkt Fahrschulen als Zielgruppe ansprechen. Dazu baut die Deutschland-Zentrale ihre Zusammenarbeit mit der FVS GmbH, einem führenden Dienstleistungsunternehmen im Bereich Fahrschulen und Fahranfänger, aus.

Dabei geht es sowohl um die Unterstützung der Händler in ganz Deutschland bei der Ansprache von Fahrschulen als auch um Marketingmaßnahmen und besondere Sonderkonditionen für Fahrschulwagen. Generell kämen dafür alle Modelle der Marke in Frage, für CX-5, CX-30 und 3er liegen zudem ein TÜV-Gutachten über die Prüfungstauglichkeit vor. Darüber hinaus will Mazda auch Fahranfängern direkt Sonderkonditionen beim Fahrzeugkauf oder -Leasing anbieten. (aum)