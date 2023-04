BMW XM Red Label: Noch stärker, noch exklusiver, noch extravaganter

Wenige Monate nach dem Produktionsstart des XM präsentiert die BMW M GmbH das Topmodell ihres ersten High-Performance-Plug-in mit elektrifiziertem Antrieb. Der XM Label Red kombiniert ein leistungsgesteigertes M Hybrid System mit Designakzenten, die seine herausragenden Performance-Eigenschaften unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Dabei erzeugen ein V8-Verbrenner mit 585 PS (430 kW) und eine in das 8-Gang-Getriebe integrierte E-Maschine mit bis zu 145 kW (197 PS) eine Systemleistung von 748 PS (550 kW) und ein Drehmoment von 1000 Nm. Damit übertrifft die neue Topversion nicht nur die Werte des seit Dezember produzierten BMW XM noch einmal um 95 PS (70 kW) und 200 Nm. Das Power-SUV ist zugleich das stärkste jemals produzierte M Automobil, dem in punkto Leistung zurzeit auch kein Wettbewerber das Wasser reichen kann.

Die Kraft wird über das Allradsystem M x-Drive nach Bedarf, wenn auch hinterradbetont ausgelegt, auf beide Achsen übertragen. Die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h hat der XM Label Red in 3,8 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 250 km/h limitiert. In Verbindung mit dem optionalen M Driver’s Package wird die Begrenzung auf 290 km/h angehoben. Mit der 25,7 kWh-großen Lithium-Ionen-Batterie sollen laut BMW 75 bis 83 Kilometer Reichweite möglich sein, rein elektrisch eine Spitze von 140 km/h.



Als Zielgruppe für das ab August 2023 im US-Werk Spartanburg gebaute Über-SUV hat BMW denn auch „Individualisten mit Sinn für einen extrovertierten Lifestyle und Leidenschaft für absolute Höchstleistung in einem Automobil jenseits traditioneller Konventionen“ identifiziert. Und weil es immer noch etwas individueller geht, soll dort auch eine auf 500 Einheiten limitierte Exklusiv-Auflage des Topmodells mit rot eingefasster Niere und einer Karosserielackierung in der Variante BMW Individual Frozen Carbon Black metallic entstehen. Bestellungen für den XM Red Label nehmen die Händler ab 28. April entgegen. Die Preise sollen ab 203.000 Euro beginnen. Auf den Markt kommen soll er noch im September.(aum)