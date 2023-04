Tobias Sühlmann zurück bei McLaren

Tobias Sühlmann übernimmt im September 2023 die Funktion des Chief Design Officers bei McLaren Automotive im McLaren Technology Center in Woking, Surrey, übernehmen. Sühlmann berichtet direkt an Michael Leiters, McLaren Automotive Chief Executive Officer, berichten.

Sühlmann begann seine Karriere nach seinem Diplom an der Universität Pforzheim 2005 bei Volkswagen. Er war Head of Exterior Design bei Bugatti und bei Aston Martin, ging zu McLaren und wurde zuletzt Director of Design bei Bentley. (aum)