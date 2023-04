Bestseller im Motorsport: 500. Rally2 geht an Delta Racing

Am heutigen Freitag wurde das 500ste Exemplar eines Skoda Fabia in Rally2-Konfiguration aus den Werkshallen am Unternehmensstammsitz Mladá Boleslav geschoben. Der Jubiläumswagen, ein Fabia RS Rally2, wurde an das italienische Team Delta Racing übergeben. Die 2015 von Skoda Motorsport vorgestellte Rally2-Version des Fabia hat sich seitdem zum erfolgreichsten und bestverkauften Rallye-Fahrzeug dieser Klasse entwickelt.

Die vor allem für Privatteams vorgesehene Fahrzeugkategorie Rally2 bildet die zweithöchste Liga der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, die Topklasse in praktisch jeder internationalen Serie und in zahllosen nationalen Championaten. Die Rally2-Kategorie geht auf eine umfassende Neuordnung der Fahrzeughierarchien im internationalen Rallye-Sport durch den Automobil-Weltverband FIA im Jahr 2013 zurück. In dem damals neu geschaffenen System diente die Kategorie Rally2 – zuvor R5 genannt – als zweithöchste Klasse nach den World Rally Cars der Kategorie Rally1.



Großes Augenmerk lag bei den Kriterien auf vergleichsweise günstigen Anschaffungs- und Einsatzkosten. Die Rally2-Fahrzeuge basieren auf Serienmodellen des B-Segments und dürfen mit maximal 1620 ccm großen Turbobenzinern eines anderen Serienmodells des Herstellers oder einer weiteren Marke des gleichen Konzerns ausgestattet werden. Ein Luftmengenbegrenzer mit 32 Millimetern Durchmesser deckelt die Spitzenleistung bei rund 214 kW (290 PS). Beim sequenziellen Fünf-Gang-Getriebe und dem rein mechanisch geregelten Allradsystem muss es sich um frei verkäufliche Komponenten handeln. Zudem begrenzte die FIA den Kaufpreis für Rally2-Fahrzeuge: 2023 dürfen sie für nicht mehr als 260.766 Euro netto angeboten werden.



Škoda Motorsport hatte früh das große Potenzial dieses Konzepts erkannt und begann mit der Entwicklung eines Nachfolgers für den Skoda Fabia S2000, der seit 2009 viele Erfolge für die Marke eingefahren hatte. Anfang 2015 stand die erste Rally2-Version des Skoda Fabia bereit. Der damals noch R5 genannte Bolide stieg schnell nicht nur zum weltweit sportlich erfolgreichsten Fahrzeug dieser Kategorie auf, er erwies sich auch als Renner bei den Verkäufen an Kundenteams. Bei den allermeisten Läufen zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft und zur FIA Rallye-Europameisterschaft trägt mindestens das halbe Starterfeld das Skoda Logo. (aum)