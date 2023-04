Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Bei uns Business as usual: Fahrzeuge, Fahrerfahrungen und die inzwischen dazugehörenden Diskussionsbeiträge zur Zukunft der Mobilität und versäumte Chancen im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Und in dieser Woche wird die Letzte Generation wieder dafür sorgen, dass den Medien dazu der Stoff nicht ausgeht.

Das sind die Top Ten der 301.321 Texte der Woche:



1. Praxistest VW Caddy Pan Americana: Abenteuer Hochdachkombi

2. Umweltlobby T&E beklagt: „Die große e-Fuel-Lüge“

3. Dunlops neuer Reiseenduro-Reifen jetzt verfügbar

4. Vorstellung VW ID 7: Freundlicher Kämpfer mit großer Reichweite

5. Lancia kehrt auf die große Bühne zurück

6. Fahrbericht RAM 1500 TRX Havoc Edition: Power-Pick-up für Europa

7. „Unser Produkt ist ein Werkzeug, kein Auto“

8. Praxistest Nissan Qashqai e-Power: Wenn aus Benzin Strom wird

9. Eigentlich müssten die Klimaschutz-NGOs unsere Verbündeten sein

10. Shanghai 2023: Weltpremiere für den Porsche Cayenne



218.293 Foto-und Videodateien lieferte unsere Server in der vergangenen Woche an unsere rund 300.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Sondermodell „100° Anniversario“ und das Video der Woche das Konzeptfahrzeug Lancia Pu+Ra HPE. (aum)