Holger Peters wird neuer Skoda-Vorstand für Finanzen und IT

Holger Peters, aktuell Aufsichtsratsvorsitzender der Europcar Mobility Group und Generalbevollmächtigter bei der Volkswagen Bank, wird mit Wirkung zum 1. Juni 2023 neuer Skoda-Vorstand für Finanzen und IT. Er folgt auf Christian Schenk, der das Ressort seit 1. Oktober 2021 verantwortete. Schenk wird neue Aufgaben im Volkswagen Konzern übernehmen.

Holger Peters startete seine Laufbahn im Volkswagen Konzern 1996 bei der Porsche AG und war dort insgesamt mehr als 26 Jahre beschäftigt. Nach mehreren Stationen im In- und Ausland, zuletzt als Leiter Controlling bei der Porsche AG, wechselte er 2017 zu Porsche Financial Services und wurde dort zum Group CEO und Sprecher der Geschäftsführung berufen. Anfang 2022 folgte bei der Volkswagen AG die Leitung des Transformation Office Europcar. Zuletzt war Peters Generalbevollmächtigter der Volkswagen Bank GmbH in Braunschweig sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europcar Mobility Group in Paris. Den Vorsitz des Aufsichtsrats wird Peters neben seiner neuen Rolle weiterführen. (aum)