Honda Civic Type R stellt neuen Rekord auf

Der Honda Civic Type R hat den Rundenrekord für ein Serienfahrzeug mit Frontantrieb auf der Nürburgring-Nordschleife gebrochen. Bereits am 24. März diesen Jahres absolvierten Mitglieder des Honda-Entwicklungsteams die Runde auf der legendären deutschen Rennstrecke in der Eifel in der Rekordzeit von 7 Minuten und 44:881 Sekunden. Die Rundenzeit wurde auf dem überarbeiteten, auf 20,8 Kilometer verlängerten Streckenverlauf gemessen, den das Nürburgring-Management im Jahr 2019 festgelegt hat.

Angetrieben wird der Type R von einem 2,0-Liter-4-Zylinder-Turbomotor, der in seiner neuesten Version 329 PS und 420 Nm Drehmoment leistet. In Kombination mit einem überarbeiteten Sechsgang-Schaltgetriebe beschleunigt er in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h. (aum)