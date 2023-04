Fiat gewinnt Preis für Geschenkpapier aus Zeitungsanzeigen

Mit dieser Idee verblüffte Fiat die Leser verschiedener italienischer Tageszeitungen in der Vorweihnachtszeit. Anzeigen der Automobilmarke waren so gestaltet, dass sie als Geschenkpapier zweitverwendet werden konnten. Der Gedanke dahinter: einen Teil der über 75.000 Tonnen Papier einzusparen, die alleine in Italien jedes Jahr zum Verpacken von Weihnachtsgeschenken verwendet und meist nach der Bescherung weggeworfen werden.

Rund zwei Millionen Leser fanden die Idee großartig und verwendeten die Anzeigenseiten als Recyclingpapier. Zusätzlich entwickelte Fiat mehrere Videos, die auf humorvolle Weise für die nachhaltige Wiederverwendung von Geschenkpapier werben. Die Clips gingen in sieben europäischen Ländern viral und verzeichneten mehr als vier Millionen Online-Aufrufe. Für das Projekt „Geschenkpapier aus Anzeigen“ erhielt Fiat nun den „Interactive Key Award“, einem der renommiertesten Preise Italiens für digitale Werbung. (aum)