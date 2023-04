AvD startet mit der Klassikstadt in die Saison

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) startet am kommenden Sonntag mit der Klassikstadt Frankfurt am Main in die Saison. Beim traditionellen Oldtimer-Treffen präsentiert der Club im Innenhof des denkmalgeschützten ehemaligen Industrieareals sein Serviceangebot. Dabei bekommen nicht nur Freunde von Old- und Youngtimern auf zwei oder vier Rädern einiges geboten. Informiert wird über alle Leistungen, die individuelle Mobilität sicherstellt.

Die Fans klassischer sportlicher Fahrzeuge erhalten nähere Auskünfte zur AvD-Histo-Tour 2023, die in diesem Jahr vom 09. bis 11. August ausgehend von Bonn am Rhein ihre Teilnehmer nicht nur durch die Streckenführung über malerische Sträßchen durch Eifel und Ardennen begeistern wird. Auf dem Programm stehen mit der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, des Circuit de Spa-Francorchamps, des Circuit Zolder und schließlich der Nürburgring Nordschleife gleich vier weltbekannte Rennstrecken. Die Gesamtstrecke wird rund 850 Kilometer betragen, wovon circa 300 Kilometer im Rahmen von 20 GLP – teils als geheime Sollzeitprüfungen – zurückgelegt werden. Der offizielle Wertungslauf für die Deutsche Classic Serie ist ausgeschrieben für Old- und Youngtimer bis Baujahr 2001. Nennschluss für die AvD-Histo-Tour 2023 ist der 09. Juni 2023. Wenige der limitierten Startplätze sind noch zu vergeben.



Wer schon vor Ort in der Klassikstadt ausprobieren will, wie sich Rennsport anfühlt, kann am Simulator verschiedene Boliden über AvD-Histo-Tour-Rennstrecken jagen. Die Darstellung auf großen Farbdisplays, Schalensitzen und Feedback-Lenkrädern vermitteln den Fahrerinnen und Fahrern einen realistischen Eindruck einer Fahrt auf der Rennstrecke. Dazu können Gäste im zweiten Obergeschoss der Klassikstadt die „Boxengasse“ besuchen. Dort befinden sich verglaste Einstellboxen für historische Liebhaberfahrzeuge, darunter auch in charakteristischer AvD-Lackierung ein klassischer VW T1 „Bulli“ von 1962. (aum)