Shanghai 2023: VW will in China schneller auf den Markt kommen

Volkswagen investiert rund eine Milliarde Euro in ein hochmodernes Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrum für vollvernetzte Elektro-Fahrzeuge in der südchinesischen Stadt Hefei. Das gab der Konzern heute im Rahmen der Shanghai Autoshow bekannt. Die neue Gesellschaft mit dem Projektnahmen „100%TechCo“ soll die Entwicklung von Fahrzeugen und Komponenten mit der Beschaffung zusammenführen und neben dem Heben von Synergien lokale Technologien frühzeitig in die Produktentstehung integrieren. Ziel ist es, die Fahrzeuge des Konzerns noch schneller auf die Wünsche der chinesischen Kunden auszurichten und kürzere Markteinführungszeiten zu erreichen.

Mit dem Start des Zentrums in 2024 sollen die Entwicklungszeiten neuer Produkte und Technologien schrittweise um rund 30 Prozent verkürzt werden. Die neue Einheit wird über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Beschaffung und Entwicklung umfassen. CEO wird Marcus Hafkemeyer, Chief Technology Officer der Volkswagen Group China. (aum)