Lexus präsentiert Kunst-Installation und Design-Award-Prototypen

Zum Auftakt der Milan Design Week hat Lexus die Installation „Shaped by Air“ enthüllt. Das Werk der New Yorker Künstlerin und Architektin Suchi Reddy wird zusammen mit den Prototypen der vier Gewinner des Lexus Design Awards 2023 bis zum 23. April in einer Ausstellung im Superstudio in Mailand präsentiert. Sowohl die Installation als auch der Lexus Design Award bringen das übergreifende Thema „Shaping the future“ zum Ausdruck.

„Shaped by Air“ ist inspiriert vom Electrified Sport, der Lexus-Vision für ein vollelektrisches Sportcoupé der Zukunft und wurde erstmals während der Miami Art & Design Week 2022 präsentiert. Für die Mailänder Ausstellung wurde es zu einem multisensorischen Erlebnis weiterentwickelt, durch das sich die Besucher bewegen können. Die helle und luftige Installation soll für ein CO2-neutrales und makelloses Design stehen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.



Die Ausstellung zeigt außerdem die Prototypen der Gewinner des Lexus Design Award 2023. Beim bereits zum elften Mal ausgetragenen Wettbewerb hatten Designtalente aus aller Welt Konzepte eingereicht, die Lösungsvorschläge für eine nachhaltige Zukunft anbieten. Gewonnen haben in diesem Jahr der Schwede Pavels Hedström, der mit „Fog-X“ eine Jacke gestaltet hat, die sich in ein Zelt oder Unterstand verwandelt und Nebel auffängt, der zu Trinkwasser umgewandelt werden kann. Ausgezeichnet wurde außerdem der Designer Liu Jiaming aus China mit einem aus recycelten Keramikabfällen hergestellten, nachhaltigen Luftbefeuchter aus dem 3D-Drucker. Auch Vincent Lai aus Singapur und Douglas Lee aus China (beide ansässig in den USA) überzeugten mit dem „Touch the Valley“, einem topographischen 3D-Puzzle, das sehbehinderten Menschen hilft, etwas über die physische Umwelt zu lernen. Und schließlich Kyeongho Park und Yejin Heo (beide aus Korea), die Designer von „Zero Bag“, einer Kleidungsverpackung, die sich in Wasser auflöst und als Waschmittel fungiert, das alle Chemikalien aus der Kleidung entfernen kann. (aum)