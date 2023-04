BMW i7 M70 xDrive: Blitzschneller 7er

Der vollelektrische BMW i7, mit vollem Namen BMW i7 xDrive60, litt mit seinen 400 kW (544 PS) schon bisher nicht an Leistungsmangel. Doch es ist immer noch Luft – vor allem bei Elektroautos, deren Leistung sich relativ leicht nach oben schrauben lässt. Jetzt zeigt BMW die bislang stärkste Ableitung der neuen 7er-Reihe: Den i7 M70 xDrive – mit 485 kW (660 PS) und mehr als 1000 Nm Drehmoment, das im M-Sport-Modus sogar auf 1100 Nm steigt.

Damit spurtet der Über-7er in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, stolze 1,2 Sekunden schneller als die 60er-Variante. Mit 250 km/h ist er zudem 10 km/h schneller und liegt damit an der klassischen Abregelschwelle, die vor gut 35 Jahren mit dem Zwölfzylinder 750i eingeführt worden war. Die neue Variante ist ein M-Performance-Modell und erhält damit eine etwas sportlichere Abstimmung der Luftfedern, bleibt aber weiterhin ein sehr komfortables Langstreckenauto. Im M-Sport-Modus reagiert der Antrieb extrem spontan. Und während 21-Zoll-Räder zur Serienausstattung gehören, gibt es wahlweise spezifische Performance-Reifen, die auf 20-Zoll-Felgen aufgezogen sind.



M-spezifische Designelemente sorgen für einen sportlichen Auftritt, der sich mit einem optionalen M-Performance-Professional-Paket nochmals nachschärfen lässt. Die Farbpalette ist M-spezifisch, die digitale Instrumentierung verfügt ebenfalls über eigenständige Elemente. Der Preis steht übrigens noch nicht fest, dürfte aber signifikant oberhalb des 139.900 Euro teuren i7 xDrive 60 liegen. Die weltweite Markteinführung beginnt in der zweiten Hälfte des Jahres. (cen/Jens Meiners)