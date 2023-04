BYD öffnet für seine Käufer die Tür zu Shell

Der chinesische Hersteller BYD und Shell EV Charging Solutions wollen mindestens 100.000 Kunden mit BYD Batterie- und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen in Europa bequemen und zuverlässigen Zugang zu Shell-Ladestationen bieten. Die Kunden erhalten eine exklusive Platin-Mitgliedschaft im Shell Recharge-Netzwerk, die vergünstigtes Laden an den schnellen und ultraschnellen DC-Ladestationen von Shell ermöglicht. BYD-Fahrer erhalten Zugang zu mehr als 300.000 Ladepunkten in ganz Europa an Shell-Tankstellen, Mobilitätszentren, Supermärkten und Straßenstandorten sowie einem der größten Roaming-Netzwerke Europas.

Shell Fleet Solutions bietet Geschäftskunden mit BYD-Flotten auch Produkte und Dienstleistungen für ihr Fuhrparkmanagement. Dazu gehört auch die hybride Shell Card, die eine einheitliche Zahlungslösung für die Abrechnung von herkömmlichen sowie alternativen, kohlenstoffarmen Kraftstoffen und das Aufladen von Elektrofahrzeugen abdeckt. (aum)