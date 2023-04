Shanghai 2023: Weltpremiere für den Porsche Cayenne

Nach einer der umfangreichsten Produktaufwertungen in der Geschichte von Porsche präsentiert der Sportwagenhersteller den neuen Cayenne am kommenden Dienstag im Rahmen der Branchenmesse Auto Shanghai. Das Luxus-SUV debütiert im größten Einzelmarkt China unter anderem mit einem hochdigitalisierten Anzeige- und Bedienkonzept, neuartiger Fahrwerktechnik und innovativen Technologie-Features. Die Weltpremiere wird am 18. April ab 4:20 Uhr MESZ auf newstv.porsche.com übertragen. (aum)