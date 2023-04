Louis dockt am Tank an

So genannte System-Tankrucksäcke, die über einen Adapter am Tankverschluss befestigt werden, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Louis bietet nun unter seiner Marke Vanucci die neuen Tanklock Sportivo in drei Größen an. Die Tankrucksäcke sind mit dem Verschlusssystem von Givi kompatibel und in drei Größen für die Feierabendrunde, die Tagestour oder den Wochenendausflug erhältlich. Sie fassen drei bis 15 Liter, zwei Modelle bieten ein variables Volumen. Das größe Modell hat zudem zwei Außentaschen.

Die Preise bewegen sich zwischen 119,99 Euro und 199,99 Euro. Zusätzlich gibt es für alle Modelle zwei Aufsätze für Landkarte oder Tablet sowie fürs Smartphone. Vanucci weist die Tankrucksäcke nicht explizit als wasserdicht aus, aber wasserabweisendes Außenmaterial und ein zusätzlicher Innensack mit Rollverschluss sollen für ausreichenden Nässeschutz sorgen. Die Givi-Adapter für den Tank sind je nach Motorradmodell ab 12,50 Euro erhältlich. (aum)