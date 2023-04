Alfa Romeos Glücksbringer wird 100 Jahre alt

Zum ersten Mal zierte am 15. April 1923 das Symbol des grünen, vierblättrigen Kleeblatts (Quadrifoglio) die Werksrennwagen von Alfa Romeo – und brachte Glück: Ugo Sivocci gewann im RLS vor Teamkollege Antonio Ascari das Straßenrennen Targa Florio auf Sizilien. Seitdem tragen die Rennwagen der Marke das Zeichen auf der Karosserie, seit 1963 auch die jeweils stärksten Modellversionen verschiedener Serienfahrzeuge. Alfa Romeo feiert das 100-jährige Jubiläum des Quadrifoglio mit einer limitierten Sonderedition der Baureihen Giulia und Stelvio und nimmt den runden Geburtstag das Symbol etwas zu modernisieren. Die zeitgenössische Farbgebung bleibt erhalten.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio „100° Anniversario“ und Stelvio Quadrifoglio „100° Anniversario“ werden vom 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner angetrieben, dessen Leistung um zehn PS auf 520 PS (382 kW) angehoben wird. Zur Serienausstattung der Jubiläumsmodelle, die jeweils 100-mal produziert werden, zählt das mechanische Sperrdifferenzial in der Hinterachse. Beide Modelle zeigen goldfarbene Akzente, unter anderem mit den Bremssätteln sowie mit spezifischen Emblemen auf den vorderen Kotflügeln, die auf den 100. Geburtstag des Quadrifoglio hinweisen. Kühlergrill und Außenspiegelkappen sind aus Sicht-Carbon gefertigt. Zur Wahl stehen die drei Karosseriefarben Rosso Etna, Verde Montreal und Nero Vulcano. Die Sitze sind mit goldfarbenen Nähten verziert. Kohlefaser-Elemente werten Armaturentafel, Mitteltunnel und Türverkleidungen auf. Die Armaturentafel schmücken darüber hinaus die Jubiläumszahl und der Schriftzug „Quadrifoglio“ in Gold. Das Sportlenkrad ist mit Leder und Alcantara bezogen und weist Einsätze aus Kohlefaser auf.



Für das Layout des Zentralinstruments steht der vierte Modus „Race“ zur Verfügung. Im Layout werden zentral der Drehzahlmesser, der Tachometer und die Anzeige für optimale Schaltpunkte bei manuellen Gangwechseln dargestellt. Die Grafik lässt sich darüber hinaus individuell anpassen. So können beispielsweise zusätzliche Informationen zur Leistungsabgabe des Motors auf seitlichen Zifferblättern platziert werden.



Die Preise für die Editionsmodelle werden zum Bestellstart in ein paar Wochen bekanntgegeben.(aum)