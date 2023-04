Roman Franke ist neuer Marketingchef von Citroën Deutschland

Roman Franke (36) ist neuer Marketingchef von Citroën Deutschland. Er folgt auf Nicolas Luttringer, der in gleicher Funktion nach Frankreich wechselt.

Roman Franke war zuletzt Head of Product & Pricing bei Citroën in Deutschland. Er hält einen MBA (Master of Business Administration) der Pariser Business School ESCE (École Supérieure du Commerce Extérieur) und spricht neben seiner Muttersprache Deutsch unter anderem fließend Französisch. Nach Praktika bei Audi in Australien und der französischen Automobil-Handelsgruppe Rousseau Automobile startete Franke seine Karriere als Berater bei Elite Consulting 2013 in Köln. Bei Citroën ist er seit 2017 in verschiedenen Positionen im Marketing und Produktmanagement tätig. Seit 2019 verantwortet Franke das Produktmarketing in Deutschland. (aum)