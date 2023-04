Mercedes-Benz steigert Absatz

Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal 503.500 Pkw verkauft. Das sind drei Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Stärkster Wachstumsmarkt war Europa mit einem Plus von acht Prozent auf 163.900 Einheiten. In Asien stiegen die Verkäufe um drei Prozent, in Nordamerika lagen sie mit plus einem Prozent leicht über Vorjahresniveau. Der Absatz von Vans und Transportern stieg um zwölf Prozent auf 98.900 Fahrzeuge. Das ist das bislang beste Ergebnis für ein erstes Quartal überhaupt. Wesentlicher Absatztreiber waren auch hier die europäischen Märkte mit einer Steigerung um um 24 Prozent auf 65.500 private und gewerbliche Vans. Deutschland als größter und Heimatmarkt der Sparte verzeichnete einen Zuwachs um 20 Prozent auf 23.700 Einheiten. (aum)