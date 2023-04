Volkswagen sucht Ideen für die Mobilität von morgen

Volkswagen und die internationale Bildungsinitiative „Moonshot Pirates“ rufen Jugendliche zum „Shape the Future of Mobility“-Wettbewerb auf. Junge Menschen im Alter von 15 bis 20 Jahren sollen dabei Ideen für die Mobilitätswelt von morgen präsentieren. Vom 15. Mai bis 4. Juni 2023 werden die zwei- bis sechsköpfigen Teams in Online-Workshops bei der Entwicklung ihres Konzepts von Mentoren unterstützt. Die Sieger gewinnen eine Reise ins Silicon Valley.

Interessierte Jugendliche können sich bis zum 7. Mai 2023 unter www.moonshotpirates.com/challenge zur „Shape the Future of Mobility“-Challenge anmelden. Eine Bewerbung ist sowohl als Team als auch alleine möglich. Die Teilnahme erfolgt außerhalb der Schulzeiten. Unter allen Einsendern teilnehmenden Teams werden in einer Online-Abstimmung die sieben besten Ideen ausgewählt. Im Finale am 15. Juni kürt eine Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft die Gewinner. (aum)