Kleiner Stromer für Pflegedienste, Kuriere und Co.

Ari Motors erweitert sein Programm kleiner Elektrotransporter um den 902. Das zweisitzige Leichtkraftfahrzeug richtet sich primär an Pflege-. und Lieferdienste sowie kleine Dienstleister. Es bietet im Heck hinter getönten Scheiben ein Ladevolumen von 766 Litern und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Auf Wunsch kann eine 230-Volt-Steckdose bestellt werden, mit der sich kleine Elektrogeräte zwischendurch aufladen lassen. Eine Anhängerkupplung mit 350 Kilogramm Zug- und 75 Kilogramm Stützlast ist in Vorbereitung.

Das kleine Auto hat eine Leistung von 15 kW (20 PS) und ist 2,95 Meter lang sowie jeweils rund 1,50 Meter breit und hoch. Ari verspricht mit dem 9,2-kWh-Standardakku eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern bei vier bis fünf Stunden Ladezeit an einer gewöhnlichen 230-V-Steckdose Alternativ werden Batterien mit 10,35 und 18,1 Kilowattstunden Kapazität angeboten, die Strom für 140 bzw. 200 Kilometer Fahrstrecke liefern sollen.



Ari bietet das L7e-Leichtkraftfahrzeug in drei Varianten an, die alle über ABS verfügen. Ebenfalls Standard sind eine digitale Instrumentenanzeige, ein mittiger Touchscreen mit MP4-Player, Bluetooth, Freisprecheinrichtung und Rückfahrkamera. Über der Basisversion „Pure“ rangiert der „Cargo“ mit Verzurrösen im Laderaum und Trenngittter sowie Klimaanlage und Servolenkung. Der „Comfort“ bietet zusätzlich Laderaumrollo sowie Nebelscheinwerfer und Verkehrszeichenerkennung inklusive Spurverlassenswarner. Optional ist für den Ari 902 ein gläsernes Aufstelldach erhältlich.



Standardfarbe ist Weiß mit wahlweise türkisem oder rotem Interieur. Gegen Aufpreis sind auch die Außenfarben Feuerrot, Silbergrau und Hellblau sowie eine auf vier Jahre verlängerte Garantie verfügbar, die beim Ari 902 Comfort inklusive ist. Der Hersteller nennt eine Lieferzeit von rund zwölf Wochen. Die Netto-Preise beginnen bei 13.990 Euro. Dachgepäckträger oder ein Solarpanel fürs Dach sind ebenfalls erhältlich. (aum)