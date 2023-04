Stellantis bündelt Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen

Stellantis bündelt seine Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen in Europa. Aus der ehemaligen Banque PSA Finance wird Stellantis Financial Services und unter der neuen Gesellschaft Leasys werden die bisherigen Aktivitäten von Leasys und Free2move Lease zusammengeführt. Stellantis Financial Services arbeitet mit BNP Paribas Personal Finance und Santander Consumer Finance zusammen und deckt alle Konzernmarken ab.

Leasys wird als Mehrmarken-Leasinggesellschaft in einem Joint Venture mit Crédit Agricole Consumer Finance geführt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der führende europäische Leasinganbieter zu werden und bis 2026 einen verwalteten Fuhrpark von einer Million Fahrzeugen zu erreichen. Das Joint Venture hatte vergangenen Monat bereits den Erwerb der Aktivitäten von ALD in Portugal und „LeasePlan“ in Luxemburg bekanntgegeben. Die Übernahme soll die Wachstumspläne des Gemeinschaftsunternehmens beschleunigen. (aum)