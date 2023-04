Hamburg Harley Days: Es darf doppelt gefeiert werden

Es darf doppelt gefeiert werden: Die Hamburg Harley Days (19.–21.45.) stehen im Zeichen gleich zweier runder Geburtstage. Zum einen wird Harley-Davidson 120 Jahre alt, zum anderen fand vor 20 Jahren erstmals die Veranstaltung in der Hansestadt zum damals 100-Jährigen der Motorradmarke statt.

Rund um den Großmarkt wird es ein buntes Programm mit Catering und großer Shoppingmeile sowie einer Ausstellung zu 120 Jahren Harley-Davidson. Es gibt eine Custombike-Show, geführte Touren, eine große Fahrzeugparade durch die Stadt und jede Menge Live-Musik geben.



Am Freitagabend gehört die Bühne zunächst „Bonfire“, die zu den erfolgreichsten deutschen Hardrock-Formationen der letzten 40 Jahre zählen, bevor „Nazareth“ auftritt. Tags darauf stehen die irische Sängerin und Gitarristin Grainne Duffy mit ihrem Power-Blues sowie das französische Duo „Knuckle Head“ auf der Bühne.



Geboten werden zudem ein Riesenrad und Stuntshows. Mobilitätspartner Ford bietet einen Offroad-Parcours und bringt neben dem Mustang den Ranger und den Bronco mit. Eine Tageskarte kostet zehn Euro, das Wochenendticket 18 Euro. Der Sonntag ist bei freiem Eintritt, auch Besucherinnen und Besucher unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt. Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet unter hamburgharleydays.de.



Die große europäische 120-Jahr-Feier findet vom 22. bis 25 Juni in Budapest statt. Das große amerikanische „Harley-Davidson Homecoming“ steht dann vom 13. bis 16. Juli in Milwaukee, der Heimat der US-Kultmarke, an. (aum)