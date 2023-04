Yasunori Takahara leitet F & E bei Mazda

Yasunori Takahara (47) wird neuer Vice President für Forschung und Entwicklung bei Mazda Motor Europe. In dieser Funktion leitet er auch das europäische Entwicklungs- und Designzentrum im hessischen Oberursel. Takahara tritt die Nachfolge von Kota Matsue an, der als General Manager für die Antriebsstrangentwicklung zur Mazda Motor Corporation nach Japan zurückkehrt.

Yasunori Takahara ist seit 1998 im Unternehmen. In dieser Zeit hat er verschiedene Positionen in der Elektrik- und Fahrzeugentwicklung inne gehabt. Seit 2021 ist er in der Fahrzeugentwicklung am Mazda-Hauptsitz in Hiroshima tätig. (aum)