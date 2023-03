Diesel jetzt dauerhaft billiger

Diesel ist jetzt wieder dauerhaft billiger als Benzin. Laut ADAC stieg der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E10 gegenüber der Vorwoche um dreieinhalb Cent auf 1,769 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel sank um etwas mehr als einen halben Cent auf aktuell 1,689 Euro.

Als Grund für den Preisanstieg bei Benzin sieht der ADAC die um rund drei US-Dollar höheren Rohölnotierungen. Mit dem leichten Rückgang des Dieselpreises hat sich die schon seit Wochen begonnene Normalisierung an den Zapfsäulen fortgesetzt. Weiterhin bieten beide Kraftstoffsorten nach Ansicht des Automobilclubs aber Spielraum für Preissenkungen.



Bis Mitte Februar war Diesel gut achteinhalb Monate lang teurer als Benzin gewesen. Das gab es vorher nicht. Aber auch jetzt schlägt der Steuervorteil von über 20 Cent gegenüber Super immer noch nicht voll durch.



Nach wie vor tanken Kraftfahrer in den Abendstunden deurtlich günstiger als am Morgen. Der ADAC macht hier Preisschwankungen von bis zu 15 Cent pro Liter aus. (aum)