KBA erleichtert Meldung von Fahrzeugmängeln

Das Kraftfahrt-Bundesamt stellt einen Mangelmelder online. Wer einen Fehler an seinem Fahrzeug vermutet, der in der Baureihe kein Einzelfall sein könnte, kann diesen in Zukunft noch schneller und einfacher an das KBA als zuständiger Behörde übermitteln. Um zeitaufwändige Rückfragen zu minimieren wurde die Menüführung so gestaltet, dass alle für die Prüfung erforderlichen Angaben direkt abgefragt werden. Die Meldenden können so neben der textlichen Beschreibung des Mangels zugleich entsprechendes Bildmaterial hochladen.

Im vergangenen Jahr hat das KBA etwa 900 Produktsicherheitsuntersuchungen vorgenommen. Dabei kam es zu 522 Rückrufen, die rund drei Millionen Fahrzeuge betraf. (aum)