Volkswagen spendiert dem Touran ein Update

Volkswagen bringt mit einem Update den Touran auf den neuesten Stand. Die Baurehe, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen hat, bekommt vor allem mehr Sicherheits- und Komfortmerkmale. So stehen künftig im optional buchbaren IQ-Drive-Assistenzpaket unter anderem auch das Fahrerassistenzsystem „Travel Assist“ mit Spurhalter und Stauassitent (bei DSG) sowie der dynamische Fernlichtassistent zur Verfügung.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehört ab sofort unter anderem auch „PreCrash Heck“. Erkennt das System aufgrund der Position des nachfolgenden Fahrzeugs und der zu hohen Geschwindigkeitsdifferenz beider Fahrzeuge eine drohende Heckkollision, wird das „Proaktive Insassenschutzsystem“ aktiviert – sondern auch im Stand bei laufendem Motor oder im Start-Stopp-Modus. Auch eine Multifunktionskamera ist ab sofort in jedem Touran an Bord, um Objekte oder Personen möglichst schnell zu erkennen.



Den Bedienkomfort erhöhen ein neues Lenkrad, das frei programmierbare Acht-Zoll-Kombiinstrument und die optinalen Funktionen wie „Easy Open & Close“ (Schließen der Heckklappe per Fußbewegung) und „Keyless Access“ (schlüsselloses Schließ- und Startsystem).



Einzug in den Touran hält auch der weiterentwickelte Benziner 1.5 TSI Evo2 mit 150 PS (110 kW). Er ist sparsamer und ist auch für Kraftstoffe mit regenerativen Anteilen ausgelegt. (aum)