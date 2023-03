Die EU hat entschieden: Ab 2035 dürfen in der Europäischen Union keine Neuwagen mehr zugelassen werden, die fossile Kraftstoffe tanken. Benzin und Diesel in der bisherigen Form sind damit nur noch für ältere Fahrzeuge erlaubt. Der Ministerrat der EU-Staaten folgte aber dem von Deutschland eingebrachten Vorschlag, nach dem Stichtag zumindest noch neue Autos mit Verbrennungsmotor zuzulassen, die mit synthetischen Kraftstoffen, den so genannten e-Fuels, fahren – und zwar ausschließlich.

Uniti, der Verband mittelständischer Mineralölunternehmen in Deutschland, begrüßte die Entscheidung als einen ersten wichtigen Schritt. Nun komme es darauf an, die konkrete Umsetzung praxis- und anwendertauglich zu gestalten. Weitere regulative Maßnahmen sollten ebenfalls auf den Weg gebracht werden, um den Markthochlauf klimafreundlicher Kraftstoffe zu beschleunigen, heißt es von dort. (aum)