Blasen alte Diesel immer noch zu viel NOx in die Luft?

Rechtzeitig zur Sitzung des Europäischen Rats und mit dem Rückenwind des aktuellen Spruchs vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu Abschaltvorrichtungen in Abgasanlagen (Thermofenster) meldete sich gestern der International Council on Clean Transportation (ICCT) zu Wort. Die Organisation fordert den Ausbau aller Abschaltvorrichtungen aus Dieselmotoren. Eine Auswertung zahlreicher Abgasdaten aus allen möglichen Quellen hatte nach ICCT-Angaben einen zu hohen Anteil an Stickoxiden (NOx) ergeben. Der Council machte dafür die alten Dieselmotoren ab 2009 verantwortlich, sieht das als weiteren Beweis illegaler Technik und verlangt, alle Abschaltvorrichtungen zu entfernen.

Bei dem ICCT handelt es sich um eine weitere, durch große private Stiftungen finanzierte Umwelt-Organisation aus den USA, die für sich in Anspruch nimmt, unabhängig und wissenschaftlich zu arbeiten. Der Council hatte 2015 gemeinsam mit der West Virginia University den Dieselskandal aufgedeckt. (aum)