Opel stellt Handbücher auf digital um

Bis auf die gesetzlich vorgeschriebene Kurzanleitung wird es künftig beim Neuwagenkauf bei Opel keine hunderte Seiten lange Bedienungsanleitung mehr geben. Die Marke stellt die Fahrzeughandbücher von Papier auf digital um. Der Wechsel hat nicht zuletzt auch Umweltschutzgründe. Der so genannte Quick Guide verfügt zusätzlich über einen QR-Code, über den die Kunden einfach, schnell und praktisch auf die von nun an digitale, komplette Bedienungsanleitung ihres Modells zugreifen können.

Bereits heute besteht die Mappe, in der die Bedienungshandbücher für das jeweilige Opel-Modell und das Infotainment-System liegen, aus umweltfreundlichem Material. Bisher kamen pro Auto für Bedienungs- sowie Infotainment-Anleitung und Serviceheft rund 500 Seiten zusammen. Ab sofort reduziert sich der Umfang mit Kurzanleitung und Serviceheft auf knapp 70 gedruckte Seiten – eine Papiereinsparung von über 80 Prozent. Auf die Fahrzeug- und die entsprechende Produktion von Bedienungsanleitungen hochgerechnet sinkt der Druckbedarf allein bei Opel so um Hunderte Millionen Seiten pro Jahr.



Mit der neuen Lösung kommt Opel nicht nur dem Wunsch vieler Kunden nach „weniger Papier“ im Auto nach, auch der Weg zur und die Handhabung der Bedienungsanleitung wird dank Quick Guide mit QR-Code noch einfacher. Alle Informationen stehen damit online jederzeit und vor allem von überall aus zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich die vollständigen Bedienungsanleitungen inklusive Infotainment-Beschreibung auch am häuslichen PC, Laptop oder Tablet bei Bedarf als PDF herunterladen. In der „My Opel“.App wird der Link zu den Anleitungen in Kürze ebenfalls zu finden sein. Und wer trotz allem eine gedruckte Vollversion haben möchte, kann diese über den Opel-Vertragspartner bestellen.



Zudem geben kurze Videos, die sich in Modellen wie dem neuen Opel Astra über den Infotainment-Bildschirm abspielen lassen, wertvolle Tipps zur Funktionsweise einzelner Fahrerassistenzsysteme. Kleiner Nebeneffekt der Umstellung: Künftig gibt es mehr Platz im Handschuhfach. (aum)