Hyundai Pressewerkstatt mit neuem Standort

Seit Jahresbeginn verantwortet die in Darmstadt ansässige Carmago die Pressewerkstatt der Marke Hyundai. Kurze Wege zur Hyundai Deutschland Zentrale in Offenbach sowie die verkehrsgünstige Lage lassen den neuen Standort für die Hyundai-Pressewerkstatt attraktiver als den alten in Heilbronn erscheinen. Am Standort in Darmstadt gegenüber dem Hauptbahnhof sind Fahrzeugannahmen und -ausgaben im Hauptgebäude rund um die Uhr (24/7) möglich.

Carmago verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Werkstattbetrieb, vor über 20 Jahren erfolgte die Spezialisierung auf die Betreuung von Pressefahrzeugen. Die 1000 Quadratmeter große Werkstatt ist mit moderner Vermessungstechnik ausgestattet und mit zwölf Ladesäulen auch für die Vorbereitung von batterieelektrischen Pressetestwagen gerüstet. Bis zu 14 qualifizierte Mechaniker kümmern sich in jeweils eigenen Bereichen um die Testwagen.



Die Überführung der Pressetestwagen übernimmt weiterhin die S&T Wirth. (aum)