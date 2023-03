Aus dem Pavillon wird das House of Progress

Audi hat seinen Pavillon in der Autostadt Wolfsburg, der Erlebniswelt des VW-Konzerns, neu konzipiert und zum einzigen permanenten Standort seines Ausstellungskonzepts „House of Progress“ umgebaut. Es rückt die vier Punkte Digitalisierung, Design, Performance und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt.

Bei der Umwandlung wurde das Innere des vorhandenen Gebäudes vollständig umgestaltet. Neben einer Sanierung der Haustechnik stand dabei vor allem das Ausstellungskonzept im Mittelpunkt. Für mehr Transparenz und Platz für neue Exponate sowie neue Blickachsen wurde der Stahlbeton der Rotunde mit dem Treppenhaus in der Mitte des Gebäudes aufgeschnitten. Dahinter steht auch die Idee, bei neuen Ausstellungen nicht mehr umbauen zu müssen. Getauscht werden lediglich die digitalen Inhalte und Exponate wie Fahrzeuge sowie das Mobiliar. So lassen sich neue Themen und Produkte schnell und einfach in die jeweilige Ausstellung einbinden.



Auf der ersten Ebene finden sich die Exponate zu den Themen Digitalisierung und Design. Neben dem A6 e-Tron Concept und dem Plug-in-Hybrid Audi A8 60 TFSI e sind auf einem langgestreckten Lowboard Exponate zu sehen. Beispiel für den Bereich Digital sind interaktive OLED-Matrix Rückleuchten, die spielerisch verschiedene Animationen und damit die Möglichkeiten der Technologie zeigen. Außerdem werden Materialien wie der Recyclingstoff Econyl, ein Tonmodell des Audi e-Tron GT Quattro und 3-D-gedruckte Vasen mit aktuellen Lackfarben vorgestellt. Skizzen aus dem Designabschnitt können die Besucher mitnehmen.



Die Scheinwerfer des Audi A6 e-Tron Concept verwandeln sich im Audi House of Progress zu Projektoren und zeigen spielerisch die Möglichkeiten der Lichttechnologie. Eine Bodenprojektion für den Bereich Performance leitet auf die zweite Ebene. Die Projektion entsteht aus dem Audiosignal eines Films, der in diesem Bereich gezeigt wird, und verändert sich je nach Lautstärke, Intensität und Dynamik.



Ein RS e-Tron GT und ein Showcase für das Audi e-Tron Foil by Aerofoils stehen für das Markenthema Performance zum Leben. Neben dem Q4 e-Tron gibt der „Sustainability Table“ Informationen zur Kreislaufwirtschaft und zu nachhaltigen Kooperationen.



Das Herzstück des Gebäudes ist der „Blog of Progress“ in der geöffneten Rotunde, die beide Ausstellungsebenen im Obergeschoss räumlich mit der Eingangsebene verbindet. Der Echtzeit-Inhalt des Blogs generiert sich aus den tagesaktuellen Highlightthemen der Marke und den Markenschwerpunkten. Zum Abschluss des Rundgangs können Interessierte dank einer Social-Media-Installation auf dem Rücksitz eines Konzeptfahrzeugs aus der Sphere-Familie Platz nehmen.



Im Unterschied zum Audi House of Progress in der Autostadt sind alle anderen Standorte des Konzepts temporär. Das Unternehmen richtet sie in städtischen Hotspots ein. Stationen waren im vergangenen Jahr unter anderem Wien, Seoul und Mailand. Im Frühjahr wird ein Audi House of Progress in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eröffnet. (aum)