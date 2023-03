Masahiro Moro wird Mazda-Präsident

Masahiro Moro (62) wird im Juni neuer Präsident und CEO von Mazda. Das hat der Aufsichtsrat vergangene Woche beschlossen. Er wird die Nachfolge von Akira Marumoto antreten.

Masahiro ist 1983 im Unternehmen und auch in Deutschland bekannt. Derzeit ist er Director und Senior Managing Executive Officer für den Bereich Kommunikation. Von 2016 bis 2021 war er Chairman und CEO von Mazda North American Operations. Zuvor war Moro als Executive Officer für das globale Marketing zuständig und davor vier Jahre lang Vice President bei Mazda Motor Europe am Standort Leverkusen.



Zudem soll Jeffrey H. Guyton (56) zum Representative Director, Senior Managing Executive Officer und Chief Financial Officer (CFO) ernannt werden. Er leitet momentan das Nordamerikageschäft. Zuvor war Guyton zehn Jahre lang das Europachef in Leverkusen. (aum)