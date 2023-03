Top Ten der Woche in den Medien der Autoren-Union Mobilität

Der Shitstorm – klassisch oder im Netz – läuft auf Hochtouren: Wer Zweifel an der Lehre vom allein selig machenden Elektromobil äußert, muss es jetzt ertragen, als Ketzer behandelt zu werden. Andere als die eingeübten Gewissheiten werden mit viel Emotion und Aggression ungeprüft vom Tisch gewischt. Kein Wunder nach so vielen Jahren der Predigten. Wer lässt sich schon gern die eigene Haltung von frechen Frevlern in Frage stellen? Aber das Klima wird uns Beine machen. Deswegen müssen wir alle sinnvollen Wege beschreiten, Herr Timmermans.

Das waren die Top Ten der 408.886 abgerufenen Texte:



1. Mit Porsche in Patagonien: Sind e-Fuels eine Alternative?

2. Fahrbericht Hyundai Ioniq 6: Linien-Stromer

3. Porsche gestaltet den Airstream der Zukunft

4. Katar feiert das Auto – mit Genfer Unterstützung

5. Im Rückspiegel: Die Pagode betritt die Bühne

6. Der MG 4 ist Englands Auto des Jahres

7. Praxistest Audi A8 50 TDI Quattro: Der wohl letzte seiner Art

8. VW ID 2 – ein Elektroauto fürs Volk

9. Neuer Mitsubishi Outlander PHEV kommt nächstes Jahr

10. Fahrbericht Lexus RZ 450e: Der Leisetreter mit Lenkknochen



336.137 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und unsere Kollegen in den Medien aus. Bei den Videos lag das Footage vom Volkswagen ID 2 ganz weit vorn, bei den Fotos das von der Airstream Studie F. A. Porsche Concept Travel Trailer. (aum)