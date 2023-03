California Dreaming bei Porsche

Nach der Eröffnungskampagne „Driven by Dreams“ steht der Porsche-Brand-Store im Dorotheenquartier Stuttgart nach einem kompletten Umbau bis Anfang Juni unter dem Motto „California Dreaming“. Als Eyecatcher dient ein 356 Speedster mit Surfbrett als Hommage an den US-Bundesstaat. Daneben steht ein Porsche 914 von 1975.

„Das neue Motto ist eine Hommage an den kalifornischen Lifestyle, der die Marke Porsche wesentlich geprägt hat“, sagt Bastian Schramm, Leiter Marketing bei Porsche Deutschland. „Die Besucher sollen mitten in der Stuttgarter Innenstadt das Lebensgefühl des Sunshine State erleben und die besondere Verbindung, die Porsche mit Kalifornien hat.“ Das große Schaufenster wurde von dem kalifornischen Künstler Ornamental Conifer gestaltet. Die Interieur lehnt Anlehnung an das berühmte „Eames House“ in Los Angeles an, und limitierte Signature Pieces erinnern an den Lifestyle der Westcoast.



Auf die Besucher warten außerdem vegane Pralinen und kaltgepresste Säfte, ganz im Sinne der gesundheitsbewussten, kalifornischen Lebensart. In der „Fitting Lounge“ kann mit Hilfe von Virtual-Reality-Anwendungen das Wunschfahrzeug konfiguriert und direkt vorbestellt werden. Ein Live-Chat ermöglicht den direkten Kontakt zum Händler sowie die Online-Reservierung von verfügbaren Lager- und Gebrauchtwagen. In der Tiefgarage stehen zudem Modelle der Marke für eine direkte Beratung vor Ort bereit.



Ein wesentliches Element des Store-Konzepts sind regelmäßige Veranstaltungen. Seit Oktober 2022 fanden hier bereits 35 Termine mit insgesamt fast 1000 Gästen statt. Zu den Talkgästen zählten unter anderem Schauspieler Michael Fassbender, Unternehmerin und Model Sara Nuru, der Leiter Porsche Style Michael Mauer und Rallyelegende Walter Röhrl.



Der Brand Store ist gleichzeitig ein „Porsche Drive Rental“-Standort. Fahrzeuge können für eine Dauer von einem bis zu 28 Tagen gemietet werden. Die Buchung ist komplett online möglich. Die Fahrzeugübergabe selbst findet im Brand Store statt.



Zeitgleich mit der Eröffnung des Brand Stores wurde der Podcast „Dreamers. On. Air.“ ins Leben gerufen. Gastgeber Steven Gätjen spricht mit „Dreamern“ wie Klaas Heufer-Umlauf und Fatih Akin über den Weg zur Erfüllung ihrer Träume. Im April startet die zweite Staffel mit neuen Gästen und den Geschichten hinter ihren Träumen. Mit dabei ist unter anderen TV-Moderatorin Linda Zervakis. (aum)