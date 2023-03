Vorschau: Eine Woche der Zahlen

Die nächste Woche steht vielfach im Zeichen von Zahlen. Audi und Skoda laden ebenso zur Jahrespressekonferenz ein wie ZF und Deutz. Die Analysten von Dataforce werfen anhand von Dashboards einen Blick auf den „Automobilmarkt im Wandel“, und der Zweirad-Industrie-Verband beleuchtet die Entwicklung auf dem Fahrrad- und E-Bike-Markt.

Mit dem RZ von Lexus taucht die dritte Variante des Toyota bZ4X auf, die wir im Fahrbericht näher vorstellen. Dabei klären wir auch, wie gut das oben gekappte Lenkrad in der Hand liegt. Volkswagen will einen ersten Eindruck vom ID 2 vermitteln, der in Zukunft das Elektroportfolio nach unten abrunden soll. Renault präsentiert derweil die zweite Generation seines E-Kangoo. Und unser Autor Mark Richardson war mit Porsche in Chile, um sich über e-Fuels zu informieren, über die derzeit heftig diskutiert wird. Mit den Klima-Kraftstoffen können Verbrennungsmotoren CO2-frei betrieben werden.



Michael Kirchberger war mit dem Skoda Octavia Combi TDI unterwegs. Der Evergreen der Marke macht auch mit dem kleinen 116-PS-Dieselmotor eine gute Figur. Flink und sparsam bringt er nicht nur Passagiere, sondern auch viel Gepäck von A nach B. Frank Wald befasst sich im zweiten Praxistest mit dem Kia Niro EV. Kommt das Weltfrauenauto 2023 auch bei Männern an?



Geduld ist eine gefragte Tugend, wenn man sich ein neues Reisemobil bestellt hat. Die Lieferzeiten werden lang und länger, aber man muss sie nicht tatenlos verstreichen lassen, meint unser Caravan-Experte Michael Kirchberger.



Darüber hinaus versorgen wir Sie wie gewohnt tagesaktuell die ganze Woche über mit weiteren Neuigkeiten aus der Welt der Autos und Motorräder sowie der gesamten Fahrzeugindustrie und Verkehrspolitik. (aum)