Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Wir sind Zeuge eines seltenen Prozesses. Als vor Jahren alles begann, standen zwei Forderungen an den klimafreundlichen Verkehr der Zukunft nebeneinander: Elektroautos und klimaneutrale Kraftstoffe, nachzulesen in diversen Satzungen und Leitsätzen der inzwischen weit verzweigten Profit- und Non-Profit-Netzwerke von Umweltaktivisten. Dann verschwanden die alternativen Kraftstoffe aus dem Blick. Das Elektroauto geriet zum Dogma. Nach Jahren nun weitet sich der Blick wieder – ganz vorsichtig. Uns bereitet das Zusehen und Berichten besonderes Vergnügen, wie immer, wenn das Rationale die Überhand gewinnt.

Das waren die Top Ten bei den 422.193 abgerufenen Textdateien:



1. Genfer Automobilsalon: Ab in die Wüste

2. Fahrbericht Dacia Jogger Hybrid 140: Peng statt Plop

3. China und Malaysia: Die Automechanika setzt auf Asien

4. „Held der Straße“ besucht regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse

5. Was steckt hinter dem Beschluss des EU-Parlaments?

6. Fahrbericht Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200: Die Rückkehr des Sechszylinders

7. „Ducati Spezial“: Rück- und Ausblick auf 130 Seiten

8. Fakten für die Verbrenner-Diskussion: Ein provokanter Leitfaden

9. Unscharf, teuer und geheim

10. Deutz-Vorstand Markus Müller: "Im Verbrenner steckt Potential"



267.821 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und an unsere Abnehmer in den Medien aus. Bei den Fotos lag eines vom Ferrari-SUV Purosangue vorn, bei den Videos eines vom Volkswagen ID3. (aum)