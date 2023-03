Der „Spirit of Amarok“ lebt wieder auf

Mit der Neuauflage des Pick-ups belebt Volkswagen auch die Offroad-Challenge „Spirit of Amarok“ wieder. Am 13. und 14. Mai werden 16 Teams im Mammutpark im niedersächsischen Stadtoldendorf antreten. Interessierte Autofahrer können sich noch bis zum 6. April im Duo und mit einem einprägsamen Teamnamen um einen Startplatz bewerben, die ausgelost werden. Sie werden zu den ersten gehören, die das neue Modell kennenlernen. Dem Siegerteam der vier unterschiedlichen Offroad-Rallyes winkt ein Amarok als Leihfahrzeug, ein 200-Euro-Gutschein und ein Besuch in der Autostadt Wolfsburg, inklusive Mittagessen und Fahrt im Offroad-Parcour.

Vom 12. bis 13. Mai wird sich in Stadtoldendorf auch der Amarok-Club treffen. Der Modellname des Pick-ups stammt aus der Sprache der kanadischen Inuit und bedeutet übersetzt „großer Wolf“. Das „Rudel“, wie sich die Clubgemeinschaft selbst nennt, wird ebenfalls die Möglichkeit haben, den neuen Amarok vor Ort zu erleben. (aum)