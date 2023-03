Kostenlose Mobilität mit Opels Kleinstem

Um ortsnahe Mobilität im Wohnquartier drehte sich ein Projekt in Gera, bei dem der Opel Rocks Electric eingesetzt wurde. Das Autohaus Exner, das Wohnungsunternehmen TAG Wohnen und das Fahrschulinternat Fischer Academy boten als Kooperationspartner ein halbes Jahr lang kostenloses Fahrzeugsharing mit dem elektrischen Leichtkraftfahrzeug an, das bereits Jugendliche ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM fahren dürfen. Die beiden Rocks Electric wurden in dem halben Projektjahr mehr als 100-mal ausgeliehen.

Nachdem in Gera bereits Mobilitätsprojekte mit einem autonom fahrenden Minibus und E-Scootern für Senioren initiiert wurden, sollten Jugendliche in den Fokus rücken, die normalerweise auf den ÖPNV angewiesen sind. Im Wohnquartier Gera-Lusan sowie bei der Fischer Academy, dem deutschlandweit einzigen Fahrschulinternat, in der Innenstadt wurde jeweils ein Standort mit Lademöglichkeit für den Opel Rocks Electric eingerichtet. Dort konnten sich Teenager den kleinen Zweisitzer Opel kostenlos für ein bis zwei Tage ausleihen. Die Ladekarte spendierte TAG Wohnen, die komplette Organistaion des Projkets KIMI (klein, intelligent, mobil, innovativ) übernahmen die Auszubildenden der beteiligten Partner. Die Anmeldung und Fahrzeugreservierung erfolgte über eine Internetseite.



Die Wohnungsgesellschaft will das Projekt bald in Salzgitter fortführen. Das Autohaus Exner plant sowohl in Gera als auch an weiteren Standorten ebenfalls neue Verbundprojekte mit alternativen Antriebskonzepten. Und bei der Fischer Academy ist der Opel Rocks mittlerweile Teil der Ausbildung zum AM-Führerschein. So absolvieren die Jugendlichen zwei Fahrstunden auf dem batterie-elektrischen Leichtkraftfahrzeug. (aum)