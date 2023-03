Stellantis will Fertigung in Südafrika aufbauen

Stellantis will eine Fahrzeugfertigung in Südafrika aufbauen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde mit den zuständigen staatlichen Stellen unterzeichnet. Die Produktionsstätte soll in einer Sonderwirtschaftszone errichtet werden und bereits im übernächsten Jahr fertiggestellt sein. Stellantis will bis zum Ende Jahrzehnts eine Million Fahrzeuge in Afrika und im Nahen Osten verkaufen. 70 Prozent davon sollen aus regionaler Produktion kommen. (aum)