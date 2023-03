Mercedes-Benz Trucks bekommt neuen Entwicklungschef

Dr. Rainer Müller-Finkeldei (53) wird im Mai die Verantwortung für das Product Engineering bei Mercedes-Benz Trucks übernehmen. In dieser Funktion verantwortet er die Entwicklunsgebreiche in Deutschland, Brasilien und der Türkei. Müller-Finkeldei tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Uwe Baake (59) an, der planmäßig in den Ruhestand geht.

Dr. Rainer Müller-Finkeldei trat 1995 in den Daimler-Konzern ein, um nach seinem Master-Abschluss an der Universität Würzburg und der University of Texas in Austin, USA, seine Dissertation in Informatik und Physik an der Universität Würzburg zu schreiben. Er begann seine berufliche Laufbahn als Entwicklungsingenieur in der Forschung und Entwicklung der damaligen Daimler-Benz AG. Nach verschiedenen Aufgaben in Forschung und Entwicklung im Pkw- und Transporter-Bereich wechselte er 2004 in die Lkw-Abteilung und wurde zunächst Executive Assistant des Vice President Truck Product Creation. Danach folgten weitere leitende Positionen in der Produktentwicklung innerhalb des Konzerns. Im Jahr 2010 wurde er Director Mercedes-Benz Trucks Mechatronics, bevor er im April 2020 zum Senior Vice President Product Engineering and Technology bei Daimler Truck North America ernannt wurde. (aum)